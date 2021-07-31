В районе разведения войск под Петровским от обстрела ВСУ погибли четверо защитников ДНР

По эвакуационному автомобилю прицельно стреляли из пушки БМП-2. Фото: Пресс-центр штаба ООС

30 июля под Петровским в результате обстрела украинских боевиков из 93-й отдельной механизированной бригады погибли четверо защитников ДНР. Об этом сообщили в управлении Народной милиции Республики.

- Боевики 3-го механизированного батальона 93-й бригады по приказу комбрига Дмитрия Брыжинского целенаправленно обстреляли из 120-мм минометов село Петровское, выпустив 6 мин, а также позиции вблизи участка разведения сил и средств №3, - говорится в сообщении.

Во время обстрела представительство ДНР в СЦКК запросило режим тишины путем задействования координационного механизма для эвакуации раненного военнослужащего. Проигнорировав запрос и нарушив все нормы международного гуманитарного права, украинские военные открыли огонь по прибывшему эвакуационному автомобилю. Было выпущено более 40 снарядов из БМП-2 и 60 гранат из АГС.

В результате обстрела погибли четверо военнослужащих Народной милиции ДНР.

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