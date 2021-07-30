31 июля в Донецке будет дождь, + 31 градус Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 31 июля будет переменная облачность. Дождь.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от + 29 до + 31 градуса.

В течение суток ветер будет дуть в северо-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 10 метров в секунду.

В этот день почитается память Иоанна Многострадального. В прежние времена в это время топили бани, парили веники из травы и цветов, чтобы смыть с себя страдную усталость. В народе говорили: «Хотя в июле и душно, и жарковато, но расставаться с ним жалковато». По народным приметам, если июль был жаркий, зима будет морозной.

По прогнозам синоптиков, 1 августа в Донецке и ДНР будет солнечно, без осадков.

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