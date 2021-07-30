В Харькове националисты, воевавшие в Донбассе, обучат диверсиям женщин. Фото: штаб ООС

Представители украинской националистической организации, принимавшие участие в операции объединенных сил, организовали в Харькове курсы по военной подготовке женщин. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

Он рассказал, что националистические организации Украины продолжают подготовку военизированных формирований «игиловскими методами» для дестабилизации обстановки как на Украине, так и на территории приграничных стран.

- С 12 по 31 июля в Харьковской области националистической организацией проводится набор на курсы военной подготовки для женщин, - проинформировал Александр Мазейкин.

В сборах, которые продлятся один месяц, примут участие 40 участниц. Цель - обучить женщин навыкам владения автоматическим и снайперским оружием, диверсионным действиям и минно-взрывному делу.

Курсантки могут задействоваться как для раскачивания обстановки в центральных городах, так и против мирного населения Донбасса.

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