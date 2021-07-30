Украинские вояки бегут с передовой на Донбассе. Фото: штаб ООС

Два военнослужащих одной из бригад ВСУ, действующих в зоне проведения так называемой операции объединенных сил, самовольно покинули часть, не желая выходить на передовые позиции. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

Он рассказал, что комиссией штаба оперативно-тактической группировки ВСУ «Север» выявлен факт сокрытия командиром 24-й бригады полковником Сергеем Поступальским самовольного оставления части подчиненным личным составом.

- 27 июля в районе населенного пункта Золотое двое военнослужащих мотопехотного батальона солдаты Панасюк и Кравчук, не желая выходить на передовые позиции, покинули расположение части, – проинформировал Мазейкин.

Сейчас отсутствующих военнослужащих ищут.

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