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Политика30 июля 2021 22:06

Эдуард Басурин: Украинские силовики задерживают на пунктах пропуска в Донбассе жителей, у которых есть родственники в России

Представитель Народной милиции призвал международных наблюдателей зафиксировать нарушения норм гуманитарного права
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
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Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин

Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Украинские силовики на контрольно-пропускных пунктах опрашивают жителей ДНР, и при выявлении у них родственников в России задерживают для разбирательства. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- В последнее время военнослужащие ВСУ, совместно с СБУ и погранслужбой, любыми способами препятствуют пересечению линии разграничения жителями Донбасса. Все годы конфликта Украина грубо нарушает свободу пересечения КПП, но на данный момент применяются особо изощренные меры, - рассказал Эдуард Александрович.

По его словам, украинские силовики опрашивают людей на видеокамеру, предлагая связаться с принимающей стороной по громкой связи в их присутствии для подтверждения целей визита.

Эдуард Басурин призвал представителей международных организаций зафиксировать вопиющие нарушения норм гуманитарного права.

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