Украинские военные обстреляли окрестности участка разведения сил и средств в Петровском Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 30 июля, вечером украинские военные обстреляли окрестности участка разведения сил и средств «Петровское – Богдановка». Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В 18.05 из Старогнатовки в направлении Петровского было выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров, шестьдесят гранат из АГС, произведено сорок выстрелов из БМП-2.

Петровское расположено вблизи линии соприкосновения в 40 километрах к югу от Донецка. По решению Контактной группы, там находится один из трех пилотных участков разведения войск в Донбассе. В первый раз силы конфликтующих сторон ушли оттуда в октябре 2016 года, но впоследствии Киев вернул войска на позиции. Повторный вывод подразделений удался только в ноябре 2019 года. И сейчас в районе участка разведения продолжается активность ВСУ.

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