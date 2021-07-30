Горловский иняз получил российскую аккредитацию

Торжественная церемония продолжилась вручением российских дипломов выпускникам. Фото: Минобразования ДНР

Сегодня, 30 июля, Глава ДНР Денис Пушилин вручил свидетельства России о государственной аккредитации ряда учебных направлений и специальностей ректорам Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, Донецкого национального университета экономики и торговли им. Туган-Барановского, Донецкого национального технического университета и Горловского института иностранных языков. Последний впервые подтвердил соответствие российским стандартам, получив российский документ по одному из трех направлений подготовки – языкознание и литературоведение.

- Мы готовили документацию с мая прошлого года, так как было очень много требований. Также, чтобы соответствовать государственным стандартам Российской Федерации наши педагоги проходили повышение квалификации. Для нас принципиально то, что мы прошли аккредитацию именно по этому направлению, – рассказала ДАН ректор Горловского иняза Светлана Кочетова.

По ее словам, на данный момент в планах аккредитовать оставшиеся направления – психологию и историю.

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