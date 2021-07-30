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Общество30 июля 2021 18:30

Глава ДНР вручил первые российские дипломы выпускникам учреждений среднего профобразования

Поздравить выпускников Денис Пушилин пришел лично
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
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Денис Пушилин вручил первые российские дипломы выпускникам учреждений среднего профобразования. Фото: Сайт Главы ДНР

Денис Пушилин вручил первые российские дипломы выпускникам учреждений среднего профобразования. Фото: Сайт Главы ДНР

Личное достижение сегодняшних выпускников стало еще одним шагом на пути интеграции Донецкой Народной Республики и Российской Федерации. Об этом на вручении дипломов сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Эти дипломы – свидетельство высокого знака качества вашего образования и профессионализма преподавателей. Рабочие специальности нужны сегодня Республике. Нужны людям, которые живут в Донбассе. Без фармацевтов и поваров, без специалистов в сфере транспорта и обогащения полезных ископаемых не может развиваться наше государство. Только вместе мы сможем реализовать самые смелые планы – модернизация производства, строительные проекты, развитие инфраструктуры Республики, - сказал Денис Пушилин и пожелал выпускникам успехов на трудовом поприще.

Выпускникам учреждений среднего профобразования были вручены первые 40 дипломов Российской Федерации, еще 265 выпускников их получат в ближайшее время.

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