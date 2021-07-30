Украинские спецслужбы пыталась завербовать двух военных ДНР. Фото: МГБ Республики

Сотрудники Министерства государственной безопасности (МГБ) ДНР задокументировали попытку вербовки военных Народной милиции украинскими спецслужбами. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МГБ.

- В Министерство государственной безопасности ДНР обратились военнослужащие НМ ДНР Осадчий Вадим Владиславович, 1969 года рождения и Рибоженко Андрей Сергеевич, 1987 года рождения с соответствующим заявлением, - говорится в сообщении.

С Осадчим по «Вайберу» связался представитель СБУ, представившись сотрудником МГБ ДНР, и во время последующего общения склонял его осуществлять фотосъемку и передавать документы военного характера, выслать карту с указанием военных объектов, номера телефонов сослуживцев, а также их установочные данные за денежное вознаграждение, от чего Вадим Владиславович отказался.

В отношении второго военного сотрудниками СБУ была предпринята попытка вербовки путем психологического давления на его близких родственников, проживающих в подконтрольном Киеву Донбассе. Его планировали заставить воспользоваться программой «Вернись домой» и прибыть в Краматорск с документацией военного характера.