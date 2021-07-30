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Общество30 июля 2021 15:45

После долгого перерыва в ДНР продолжилась вакцинация от коронавируса

Об этом сообщает Минздрав
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
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После долгого перерыва в ДНР продолжилась вакцин от коронавируса

После долгого перерыва в ДНР продолжилась вакцин от коронавируса

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Донецкой Народной Республике число стационарных пунктов вакцинации от коронавируса увеличили до пятьдесят одного. Жители прививаются согласно очередности записи. Об этом сегодня сообщили в Министерстве здравоохранения.

- Для максимального охвата городов и районов Министерством здравоохранения было принято решение увеличить число стационарных пунктов вакцинации до 51. Кроме того, для иммунизации граждан, проживающих в наиболее отдаленных районах Республики, организована работа двух передвижных пунктов, - говорится в сообщении.

Вакцинация проводится согласно стандартной операционной процедуре, включающей осмотр, определение физиологических показателей организма, заполнение медицинской документации. После иммунизации пациенту выдается подтверждающий документ с наличием QR-кода, который он может предъявить по месту требования за пределами Республики.

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