В ДНР объявлено штормовое предупреждение: надвигает гроза

В ДНР объявлено штормовое предупреждение. Фото: Архив «КП»

Сегодня, 30 июля, в ближайшие один-два часа в Донецкой Народной Республике и Донецке ожидается гроза, которая продлится до конца дня. Об этом сообщает гидрометеорологический центр МЧС ДНР.

Сейчас в Донецке солнечно, + 27 градусов. Без осадков.

30 июля отмечается день памяти великомученицы Марины (Маргариты). В это время можно наблюдать зори с пазорями (голубыми вспышками зарниц). Как правило, июль уходит с грозами. Не случайно в эти дни наблюдали за погодой: по народной примете, осень будет такой, как два последних дня июля.

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