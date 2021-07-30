От коронавируса в ЛНР за сутки умерли восемь человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

От коронавируса в ЛНР за сутки умерли восемь человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

- Сначала пандемии в Республике медкии зарегистрировали 582 случая смерти пациентов, у которых был диагностирован, - говорится в сообщении Минздрава.

В ЛНР подтверждены 6 580 случаев заражения коронавирусом. Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 5 235 человек.

Министерство здравоохранения Республики настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

Для сдерживания распространения коронавирусной инфекции власти ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы государственных органов, предприятий, учреждений, транспорта.

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