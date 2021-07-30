Украинские военные обстреляли Горловку, Ленинское и Саханку. Фото: штаб ООС

Украинские военные четыре раза открывали огонь по Донецкой Народной Республике, выпустив по ее территории тридцать пять боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под огнем на горловском направлении оказались районы Гольмовского и поселка шахты имени Гагарина, а также окрестности Ленинского и Саханки на мариупольском направлении, - говорится в сообщении представительства Республики в СЦКК.

Противник применял 122-миллиметровые артиллерийские орудия, минометы калибром 82 и 120 миллиметров, стрелковое оружие.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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