ВСУ один раз за сутки нарушили перемирие в ЛНР

Стрелковые бои на линии разграничения идут каждый день. Фото: штаб ООС

Украинские боевики один раз за сутки нарушили перемирие на линии соприкосновения с Луганской Народной Республикой. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелу подвергся район Березовского, - говорится в сообщении представительства Республики в СЦКК.

Противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов. Стрелковые бои на разных участках фронта не утихают.

В Донбассе больше 20 раз стороны конфликта устанавливали перемирие. Каждый раз украинская сторона нарушала достигнутые договоренности в течение первых нескольких дней.

Сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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