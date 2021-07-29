В Донецке замечены ядовитые пауки «желтый мешок». Фото: vk.com/vmakeevke

Об обнаружении ядовитых пауков «желтый мешок» в Донецке в социальных сетях начали сообщать местные жители.

- Замечен не одинокий паук, а целый выводок, произошло это в Буденновском районе на улице Заперевальная, - сообщают жители.

Таких же пауков встречают и в Макеевке.

- Вчера дома такого убили, лапы огромные, в диаметре почти 20 сантиметров, - рассказала жительница Советского района.

- Его укус в 15 раз больнее, чем укус осы, - написала комментарий в группе ВКонтакте «В Макеевке» Валентина Романовская. - В прошлом году укусил мою беременную дочь за палец дома, слава Богу все обошлось. Врачи сделали все необходимое, но она натерпелась, да и мы сильно переволновались за нее. Так что, будьте внимательны и осторожны!

Раньше этот вид пауков обитал на южных территориях, теперь его можно встретить и умеренно континентальной климатической зоне.

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