За сутки в ДНР выявили 276 зараженных коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным проведенных 28 июля исследований, коронавирус в ДНР выявили еще у 276 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- По состоянию на 10.00 29 июля заболевших инфекцией COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 47 525 - сообщили в Минздраве ДНР.

Из этого числа – 40 094 человека выздоровели от коронавируса. Зарегистрировано 3580 летальных случаев. Лечение продолжают 3851 пациенто.

- Минздрав ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации, - заявили в здравоохранительном ведомстве.

Тем временем коронавирус в Луганской Народной Республике за сутки выявили 83 зараженных Covid-19. За этот же период от Covid-19 вылечились 42 человека.

Напомним, что 28 июля в ДНР прибыла партия российской вакцины против коронавируса "Спутник Лайт".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» прибыла в ДНР: Привитые получат QR-код

В Республике организован 51 стационарный прививочный пункт и два передвижных (подробнее)