День ВДВ в Донецке – 2021: программа мероприятий

2 августа в Донецке отметят День ВДВ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2 августа, в День ВДВ в Донецке – 2021 пройдут праздничные мероприятия. В столице Республики отметят 91-ю годовщину воздушно-десантных войск. Афишу в своем телеграм-канале опубликовал глава городской администрации Алексей Кулемзин.

Празднование начнется в 8.00 в Свято-Преображенском кафедральном соборе со службы памяти Ильи пророка – покровителя ВДВ.

В 9.00 на пересечнии проспекта Ленинский и улицы Кирова стартует автопробег.

В 10.00 на площади Ленина состоится посторенние ветеранов-десантников, а в 10.15 они отправятся к памятнику Маргелова. Здесь пройдет митинг, поздравление, возложение цветов, а в полдень, здесь же, пройдут показательные выступления ВПСК. Будет работать полевая кухня.

День ВДВ в Донецке - 2021

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Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин (подробнее)