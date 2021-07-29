На тюнингованном велосипеде, каблуках и в шляпе: В Луганске пройдет конкурс «Леди на велосипеде»

Начался прием заявок на участие в конкурсе «Леди на велосипеде». Об этом сообщили в Луганской городской администрации.

Леди на велосипеде

Конкурс посвящен 226-летней годовщине основания Луганска. Он пройдет 11 сентября в сквере имени Героев «Молодой Гвардии».

- Если вы – привлекательная милая леди, уверенно управляющая своим тюнингованным велосипедом на каблуках и в шляпке, а вспышки фотокамер и присутствие видеосъемки только раскрепощают вас, тогда приезжайте к нам, - говорится в сообщении мэрии.

Заявку на участие можно отправить до 7 сентября по телефону: (0642) 93-26-48 или на электронную почту: lgsosm@mail.ru.

- В заявке на участие в мероприятии необходимо указать: название конкурса; фамилию, имя, отчество участницы; возраст; номер телефона; название образа, - сказали в администрации Луганска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке облагородили территорию сероводородного источника

Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин (подробнее)