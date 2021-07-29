В Донецке облагородили территорию сероводородного источника. Фото: t.me/kulemzin_donetsk

В Ленинском районе столицы Донецкой Народной Республики облагородили территорию, прилегающую к сероводородному источнику. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

- Убрали случайный мусор, произвели покос карантинных и сорных трав, - сообщил он.

В Донецке облагородили территорию сероводородного источника. Фото: t.me/kulemzin_donetsk

Градоначальник рассказал, что также, для более комфортного досуга дончан, установили кабину для переодевания.

- Самое главное - сделать все так, чтобы было удобно людям! – подчеркнул Кулемзин.

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