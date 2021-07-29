В ЛНР начали вакцинацию жителей «Спутником Лайт»

В ЛНР стартовала вакцинация (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Луганской Народной Республике стартовала вакцинация жителей российским препаратом против коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщили министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

- С сегодняшнего дня мы приступаем к вакцинации как спецконтингента, так и населения Луганской Народной Республики, - говорит Глава Минздрава ЛНР. - Вакцина будет равномерно распределена по учреждениям здравоохранения Республики.

Пащенко рассказала, что всего по Республике будут открыты 35 пунктов, в которых каждый житель сможет вакцинироваться.

- Чтобы предотвратить ажиотаж, вакцинироваться можно будет по предварительной записи в учреждениях здравоохранения территориально, - сказала министр.

Напомним, партия вакцины «Спутник Лайт» прибыла в ЛНР вечером 28 июля.

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