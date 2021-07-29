Денис Пушилин: Республика несмотря ни на что - инвестиционно привлекательный регион

Денис Пушилин Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На прошедшей сегодня в Донецке конференции по вопросам в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ДНР предлагает особые режимы для российских инвесторов, готовых вкладываться в развитие строительной отрасли и промышленности строительных материалов.

- Республика несмотря ни на что - инвестиционно привлекательный, - заявил Денис Владимирович.

Лидер государства подчеркнул, что все, что для ДНР на данный момент является проблемами, представляет большие возможности для деловых кругов.

- Это возможности получения новых рынков, расширения производства, - подчеркнул Глава ДНР.

Напомним, Денис Пушилин рассказал, что в развитие строительной отрасли и сферы ЖКХ в 2020 и 2021 годах вложено порядка трех миллиардов рублей.

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