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Общество29 июля 2021 14:39

Глава ДНР рассказал, что обсуждалось на конференции по вопросам в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Денис Пушилин отметил, что Республика подошла к новому этапу своего развития – активизации строительства
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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В Донецке состоялась конференция. Фото: t.me/pushilindenis

В Донецке состоялась конференция. Фото: t.me/pushilindenis

Сегодня в столице Донецкой Народной Республики прошла конференция по вопросам в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что государство вплотную подошло к новому этапу своего развития – активизации строительства, а также реконструкции и модернизации системы жилищно-коммунального хозяйства.

- Наша очередная задача – создать открытую, прозрачную, не зарегулированную законодательную систему, стимулирующую работу строительной отрасли, - написал руководитель государства в своем телеграм-канале.

По словам Пушилина, отрасль должна стать привлекательной для инвесторов, строительных компаний, а также производителей стройматериалов.

- Для создания наиболее благоприятного бизнес-климата мы стараемся максимально использовать законотворческий опыт Российской Федерации. Эти и другие практические задачи сегодня обсуждали на конференции, - сообщил Денис Владимирович.

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