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Политика29 июля 2021 13:45

Украинская армия заглушила беспилотник ОБСЕ в районе Катериновки

Об этом сообщили в Народной милиции
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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ВСУ блокируют работу ОБСЕ

ВСУ блокируют работу ОБСЕ

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинские вооруженные формирования Украины продолжают активно противодействовать работе миссии ОБСЕ в Донбассе. По данным Народной милиции Луганской Народной Республики киевские силовики глушили беспилотник наблюдателей в районе населенного пункта Катериновка.

- С целью недопущения фиксации нарушений боевики 24-й бригады применили станцию РЭБ «Буковель-АД» из состава мобильной группы 20-го отдельного батальона РЭБ в районе населенного пункта Катериновка, -рассказали в оборонном ведомстве Республики.

Отмечается, что факт блокировки работы наблюдателей подтверждается отчетом СММ ОБСЕ от 28 июля 2021 года.

Тем временем вооруженные формирования Украины продолжают обстрелы ЛНР. За прошедшие сутки огню со стороны киевских силовиков подверглись районы Золотого-5, поселка городского типа Калиново и поселка Голубовское.

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