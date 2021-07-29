Луганчанин завоевал бронзу на Олимпийских играх в Токио

Александр Бондарь. Фото: instagram.com/aleksandr_bondar_

На Олимпийских играх в Токио уроженец Луганска Александр Бондарь в паре с российским спортсменом Виктором Минибаевым – завоевали бронзовые медали. Это достижение, по мнению министра культуры спорта и молодежи ЛНР – гордость для Республики.

- Луганский характер, который виден и в качестве спортивной подготовки, проявляется регулярно. Мы гордимся тем, что Александр Бондарь достиг таких высот, мы рады, что он защищает интересы Российской Федерации. Для нас это и защита интересов Русского мира в целом, и проявление нашего луганского характера. Это очень почетно, - сказал ЛИЦ Дмитрий Сидоров.

Александр Бондарь - многократный призер чемпионатов мира и Европы. Специализируется на прыжках с вышки. Родился в Луганске в 1993 году. Осень 2015 года он получил паспорт РФ, и теперь он защищает интересы России на спортивной арене.

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