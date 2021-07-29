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Происшествия29 июля 2021 13:11

В Седово спасли пятерых жителей, которых унесло в море на катамаране

Инцидент произошел в районе пляжа №1
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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Это уже третий подобный случай за неделю

Это уже третий подобный случай за неделю

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

28 июля в районе пляжа №1 курортного поселка Седово произошло ЧП. Пятеро отдыхающих, среди которых двое детей, взяли в аренду катамаран. Отплыв от берега на двести метров они не смогли самостоятельно вернуться на сушу. На помощь пришли спасатели.

- Водолазы группы водолазно-спасательных работ Республиканского спасательного центра на резиновой лодке с подвесным мотором, буксировали катамаран с пятью людьми, из них двое детей, на борту, которые отплыли на расстояние 200 метров от берега и не могли самостоятельно вернуться, - говорится в сообщении МЧС Донецкой Народной Республики.

Это уже третий за неделю подобный случай. 26 июля спасли четверых человек, которые заплыли далеко от берега на надувном матрасе и не могли самостоятельно вернуться. А 21 июля спасли мужчину, которого унесло на надувном круге в открытое море.

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