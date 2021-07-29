За сутки коронавирус в ЛНР побороли 42 жителя

Лечение от коронавируса в ЛНР продолжают 719 пациентов
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Коронавирус в ЛНР выявили еще у 83 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.
- Всего по состоянию на 09.00 29 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 6463, – говорится в сообщении.
В Минздраве ЛНР отметили, что за сутки коронавирус побороли 42 жителя.
- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 5170 человек, - сказали в здравоохранительном ведомстве.
За сутки зарегистрировано восемь летальных случаев. За все время в ЛНР зафиксировано 574 случая смерти от коронавирусной инфекции.
В здравоохранительном ведомстве ЛНР рассказали, что лечение от коронавирусной инфекции в Луганской Народной Республике продолжают 719 пациентов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ЛНР прибыла партия российской вакцины против коронавируса «Спутник Лайт»
Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Республики (подробнее)