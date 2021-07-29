За сутки коронавирус в ЛНР побороли 42 жителя

Лечение от коронавируса в ЛНР продолжают 719 пациентов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Коронавирус в ЛНР выявили еще у 83 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Всего по состоянию на 09.00 29 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 6463, – говорится в сообщении.

В Минздраве ЛНР отметили, что за сутки коронавирус побороли 42 жителя.

- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 5170 человек, - сказали в здравоохранительном ведомстве.

За сутки зарегистрировано восемь летальных случаев. За все время в ЛНР зафиксировано 574 случая смерти от коронавирусной инфекции.

В здравоохранительном ведомстве ЛНР рассказали, что лечение от коронавирусной инфекции в Луганской Народной Республике продолжают 719 пациентов.

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