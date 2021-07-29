Глава ДНР: Мы готовы строиться и вкладывать в долгосрочные проекты

Денис Пушилин Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На развитие строительной отрасти и сферы жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики в 2020 и 2021 годах вложено порядка трех миллиардов рублей. Об этом заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Мы готовы строиться и вкладывать в долгосрочные проекты. В ДНР реализуется инвестиционные проекты в сфере строительства и ЖКХ, - говорит Денис Владимирович. - В их рамках разработаны и выполняются мероприятия по восстановлению и капитальному ремонту объектов жилищного фонда и социальной сферы, а также мероприятия по повышению эксплуатационных характеристик объектов ЖКХ .

Руководитель государства уточнил, что в прошлом году на эти мероприятия было выделено 303 миллиона 157 тысяч рублей и 670 миллионов 300 тысяч рублей. А в этом - 318 миллионов 700 тысяч рублей и 1 миллиард 200 миллионов рублей соответственно.

- На данный момент ДНР предлагает особые условия для российских инвесторов, готовых вкладываться в развитие строительной отрасли, - отметил Пушилин.

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