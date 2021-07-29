Экономисты Республики подсчитали, на сколько упал уровень жизни украинцев

Украинцы выходят на митинги протеста против повышения тарифов. ФОТО: Федерация профсоюзов Украины

Но власти не перестают выискивать способы наживы

- Только тариф на газ для населения повысился уже на 70%, а в общем стоимость коммунальных услуг увеличилась более чем на 100%, — заявила председатель комитета Народного Совета ДНР по бюджету, финансам и экономической политике Марина Жейнова.

По ее словам, с новым повышением только за отопление однокомнатной квартиры украинцы будут платить не меньше 2000 грн (5400 руб.), а минимальная зарплата по прогнозам вырастет лишь на 5-6%.

Более того, на Украине постепенно сворачивается программа субсидирования населения в сфере ЖКХ – для многих чуть ли не единственное спасение в условиях постоянного роста коммуналки.

- Украинские чиновники придумали ноу-хау: «заплати за тепло летом авансом». Таким образом власть Зеленского хочет переложить проблемы дырявого бюджета на плечи граждан, и осеннее повышение тарифов – далеко не последнее, ведь, — добавила Жейнова.

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