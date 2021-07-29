Алексей Никоноров: Имитация бурной деятельности и пустая полемика – основная тактика украинских переговорщиков

Алексей Никоноров. Фото: МИД ДНР

По итогам прошедших переговоров рабочей группы по вопросам безопасности представитель Донецкой Народной Республики Алексей Никоноров заявил, что украинская сторона выступила с предложением созыва внеочередного заседания «для обсуждения ситуации с безопасностью и принятия решений по возращению к неукоснительному режиму прекращения огня».

- Как показывает многолетняя практика: бесконечные переподтверждения сторонами своей приверженности режиму прекращения огня не приносят устойчивого положительного результата, - заявил он.

Никоноров отметил, что на фоне увеличения обстрелов на линии соприкосновения со стороны ВФУ подобные инициативы Киева в очередной раз свидетельствуют об исключительно показательных, формальных, а не реальных стремлениях к миру.

Имитация бурной деятельности и пустая полемика – основная тактика украинских переговорщиков, - сказал представитель ДНР.

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