В Антраците откроют кадетский корпус

В Антраците откроется кадетский корпус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В августе 2021 года начнется подготовка к открытию кадетского корпуса в Антраците. Об этом в ходе визита в Луганск заявил депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий.

- Уникальность будущего кадетского корпуса состоит в том, что он будет состоять из двух корпусов: женского и мужского. Второй корпус будет работать по принципу Мариинской гимназии. Это та гимназия, где ребенок, помимо общеобразовательных предметов, еще получает дополнительное образование, такое как этика, эстетика, изучает Закон Божий, музыку, танцы, - рассказал он.

Начать учебный процесс планируется к концу текущего года.

- Мы инвестируем в будущее. Поэтому кадетские корпуса - мариинские гимназии будут здесь открываться и найдут свое место в образовательной системе ЛНР, - сказал Виктор Водолацкий.

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