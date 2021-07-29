В Луганске в общественном транспорте проверяли соблюдение масочного режима

В Луганске провели рейд. Фото: ЛИЦ

В Луганске сотрудники министерства внутренних дел и санитарно-эпидемиологической станции провели внеплановый рейд. Инспекторы останавливали общественный транспорт и проверяли, как пассажиры и водители соблюдают масочный режим.

- Сотрудники МВД останавливали транспортные средства на остановке «Пархоменко», а специалисты СЭС проверяли соблюдение масочного режима, санитарное состояние салона маршруток и наличие у водителей дезинфицирующих средств, - сообщили в Луганском информационном центре.

Отмечается, что во время рейда жителям напомнили, что за несоблюдение требований – грозит административное наказание, штраф в размере 500 рублей.

- Сегодня мы провели очередной внеплановый рейд по соблюдению масочного дезинфекционного режима в городском автотранспорте. К сожалению, некоторые пассажиры и водители остаются несознательными, - приводит ЛИЦ слова заведующей отделением гигиены труда Луганской СЭС Ирины Семичевой.

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