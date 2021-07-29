В ЛНР вынесли приговор жительнице Луганска за государственную измену

Луганчанка получила срок за госизмену. Фото: Верховный суд ЛНР

Суд Луганской Народной Республике вынес приговор луганчанке за государственную измену. Женщина была завербована службой безопасности Украины. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре ЛНР.

- В марте 2017 года подсудимую завербовала СБУ, с того момента и до мая 2020 года по заданию спецслужбы она поступила на службу в Народную милицию ЛНР, передавала иностранной разведке, действующей в ущерб безопасности ЛНР сведения о происшествиях и об обстановке в подразделениях оборонного ведомства и в правоохранительных органах Республики, - рассказали в Генпрокуратуре Республики.

Луганчанка признала вину. В содеянном раскаялась. Способствовала раскрытию агентурной сети СБУ. Это смягчило ей наказание.

- При рассмотрении всех обстоятельств совершения государственной измены подсудимой назначено наказание в виде шести лет лишения свободы, - рассказали в Генпрокуратуре ЛНР.

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