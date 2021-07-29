ВСУ планируют использовать зажигательные боеприпасы для нанесения максимального ущерба сельскохозяйственным угодьям ЛНР

ВСУ нередко выжигают поля (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Военным вооруженных формирований Украины приказали использовать зажигательные боеприпасы для поджога позиций защитников ЛНР и сельскохозяйственных угодий Республики. Об этом заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции Александр Мазейкин.

- Киевские силовики планируют использовать зажигательные боеприпасы для нанесения максимального ущерба сельскохозяйственным угодьям на территории ЛНР, - говорит Мазейкин. - При этом им приказано при обстрелах учитывать направление ветра с целью исключения распространения огня на свои позиции.

Александр Мазейкин отметил, что Народная милиция Республики настоятельно рекомендует вооруженным формированиям Украины отказаться от выполнения преступных приказов своих командиров.

- В противном случае подразделения НМ ЛНР будут вынуждены дать адекватный ответ с целью защиты мирного населения и недопущения гуманитарной катастрофы, - подчеркнул пресс-офицер оборонного ведомства Республики.

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