Глава ЛНР отреагировал на заявление Зеленского о том, что Украина делает все необходимое для установления мира на Донбассе

Леонид Пасечник. Фото: сайт Главы ЛНР

Пока украинские военные продолжают разрушать города и поселки, убивать мирных жителей и военнослужащих, о мире и тишине в Донбассе говорить, увы, не приходится. Об этом ЛИЦ заявил Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в ответ на слова Владимира Зеленского о том, Украина делает все необходимое для установления мира на Донбассе.

- Сегодня единственный «ключ к миру» у вас в кармане, нужно только его достать и открыть дверцу, выполнив Минские соглашения", - заявил Пасечник. - Владимир Александрович, но ведь именно вы и подчиненные вам офицеры ВСУ отдаете приказы на открытие огня по территории ЛНР и ДНР.

По словам Пасечника, ни предыдущий президент Украины Петр Порошенко, ни нынешний – Владимир Зеленский не хотят садиться за стол переговоров с Республиками Донбасса.

- Вместо этого из уст украинского гаранта доносятся вот такие удивительные по степени цинизма и лишенные всякого здравого смысла заявления, - сказал Глава ЛНР.

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