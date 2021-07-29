Глава МИД ДНР инициировала создание межведомственной комиссии по поиску пропавших без вести

Наталья Никонорова Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Руководитель министерства иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила о намерении обратиться к Главе ДНР с просьбой создать межведомственную комиссию по розыску лиц, пропавших без вести, а также поиску мест захоронений останков погибших в зоне конфликта в Донбассе.

- За годы конфликта власти Республики получили множество обращений от граждан, родственники которых исчезли при невыясненных обстоятельствах. Только в последние месяцы поступило больше десятка таких заявлений, - сказала она.

Крайнюю степень тревоги, по словам Никоноровой, вызывает число лиц, которые пропадают без вести в период конфликта.

- Они могут быть в плену, содержаться в условиях полной изоляции в неизвестных местах без какой-либо связи с внешним миром, - говорит Глава МИД ДНР. - Возможно, что некоторые из пропавших стали жертвами «внесудебных приговоров» со стороны Украины. Какими бы ни были обстоятельства исчезновения людей, это всегда становится испытанием для их семей, которые находятся в неведении относительно судеб и местонахождения своих близких.

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