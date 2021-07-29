Министр здравоохранения ДНР: Это не последняя партия вакцины. Через непродолжительное время мы ожидаем вторую

В Республику прибыла новая партия вакцины против коронавируса
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Министр здравоохранения Донецкой Народной Республики Александр Оприщенко сообщил, что на данный момент на вакцинацию против коронавируса записано порядка 140 тысяч жителей государства.
- Это не последняя партия вакцины. Через непродолжительное время мы ожидаем вторую. Вакцины на всех хватит, - сказал он.
Партия российской вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» прибыла на территорию ДНР 28 июля.
Делать прививки новым препаратом в Республике начнут в пятницу, 30 июля.
Напомним, привившиеся жители получат документ российского образца о прохождении вакцинации с QR-кодом. Их данные будут внесены в единый электронный реестр. В скором времени такой документ получать и те, кто привился «Спутником V».
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