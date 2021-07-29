30 июля в ДНР начнется вакцинация «Спутником Лайт»

В ДНР прибыла новая партия вакцины Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В пятницу, 30 июля, в Донецкой Народной Республике начнется вакцинация препаратом «Спутник Лайт». Об этом сообщил министр здравоохранения ДНР Александр Оприщенко.

Он отметил, что доставка вакцины по всем прививочным пунктам займет четыре-пять дней.

- Рассчитываем, что те, кому доставят вакцину в четверг, начнут вакцинацию уже в пятницу, - сказал Оприщенко.

Министр подчеркнул, что документы российского образца о прохождении вакцинации с QR-кодом жители получат сразу после прививки.

- Их имена внесут в единый электронный реестр, - говорит руководитель здравоохранительного ведомства. - Туда же впоследствии попадут и те, кто привился препаратом «Спутник V».

Напомним, 28 июля на территорию Донецкой Народной Республики прибыла партия российской вакцины против коронавируса «Спутник Лайт».

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