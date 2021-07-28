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Здоровье28 июля 2021 20:16

Коронавирус в ДНР подтвердили почти у 300 жителей за день

Опасную инфекцию медики обнаружили после проведения лабораторных исследований
Ирина ДМИТРИЕВА
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Медики продолжают фиксировать новые случаи заражения вирусом

Медики продолжают фиксировать новые случаи заражения вирусом

Фото: Михаил ФРОЛОВ

За минувшие сутки медики Донецкой Народной Республики диагностировали 299 новых случаев заражения жителей коронавирусной инфекцией, еще 19 пациентов скончались. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- Провели 651 исследование, в ходе которого выявили 262 новых случая заболевания, а у 37 пациентов диагноз «COVID-19» установили по результатам анализов, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве также уточнили, что за прошедшие сутки пошли на поправку 110 человек. С учетом всех данных, на сегодняшний день в Республике зарегистрированы 47 249 случаев заражения населения COVID-19. Продолжают лечение в стационарах и амбулаториях 3 701 пациент, полностью выздоровели 39 997 жителей, умерли от болезни 3 521 человек.

Кроме того, за сутки врачи выявили 162 случая пневмоний, в больницы были госпитализированы 124 человека с осложнениями. Медики напоминают: опасен не только ковид, но также его последствия.

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