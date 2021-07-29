Усыновить ребенка в ДНР запретили людям с туберкулезом, болезнью Альцгеймера и онкологией

Усыновление ребенка - это серьезное решение, так как вы берете полную ответственность за его будущее (архивное фото) Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Теперь усыновить ребенка в ДНР станет на порядок сложнее. Правительство утвердило перечень заболеваний, при наличии которых кандидатам запрещается становиться приемными родителями. Об этом сообщили на официальном сайте органа исполнительной власти Республики.

- Теперь кандидат в усыновители или опекуны не сможет усыновить или удочерить, принять под опеку или попечительство, взять в приемную семью детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, при наличии серьезных заболеваний и расстройств, - объяснили в Правительстве.

К таким заболеваниям относится туберкулез, инфекционные заражения, в том числе лепрой (проказой. - Ред.), болезни, спровоцированные ВИЧ, злокачественные онкологические новообразования любой локализации III-IV стадий, а также I-II стадий до прохождения радикального курса лечения, психические и поведенческие расстройства, болезнь Альцгеймера и пр. Кроме того, путь в усыновители заказан больным наркоманией, токсикоманией и алкоголизмом.

Постановление уже подписано и вступит в силу со дня опубликования на официальных ресурсах.

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