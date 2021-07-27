Девять пациентов с ковидом скончались в ЛНР за сутки

Всего с начала пандемии зарегистрировано 562 случая смерти от COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Луганской Народной Республике обновили статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Новых случаев заражения не выявлено. Вместо этого четыре человека выписали из медучреждений с полным выздоровлением. Также зарегистрировано девять летальных случаев. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР.

Таким образом, с начала пандемии на территории Республики коронавирус диагностировали у 6 235 местных жителей. Из них 5 054 человека побороли болезнь. Перед выпиской из больницы им дважды делают тесты. Если оба раза они показали отрицательные результаты, то пациентов снимают с учета. Случаев смерти за все время зарегистрировано 562.

Министерство здравоохранения ЛНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер и санитарно-гигиенических рекомендаций. Для недопущения заражения и распространения COVID-19 советуют соблюдать социальную дистанцию, проветривать помещения, чаще мыть руки, избегать мест большого скопления людей и надевать маску в общественных местах.

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