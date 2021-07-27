Представительство ЛНР в СЦКК: За год действия дополнительных мер контроля перемирия жертвами украинской агрессии стали 35 человек

Жертвами украинской агрессии стали не только защитники ЛНР, но и мирные жители Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Прошел ровно год с начала действия в Донбассе дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением. Несмотря на некоторое уменьшение обстрелов с украинской стороны, сведения о жертвах продолжают поступать.

— За прошедший год жертвами украинской агрессии стали 35 человек, из которых 1 мирный житель и 16 военнослужащих погибло, а 11 мирных граждан и 7 защитников Республики получили ранения различной степени тяжести, — говорится в отчете Представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Уточняется, что за этот период в результате обстрелов со стороны ВСУ в ЛНР были повреждены 29 жилых домов и 6 объектов гражданской инфраструктуры.

Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением вступили в силу 27 июля 2020 года. Они запрещают наступательные операции, диверсии, использование какого-либо вооружение и разведку при помощи беспилотников. Стороны конфликта в Донбассе согласовывали положения нового соглашения на заседаниях Контактной группы.

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