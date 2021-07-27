В Седово группу туристов унесло в море на матрасе

На матрасе находились дети Фото: Евгения ГУСЕВА

Вчера, 26 июля, в Седово произошел очередной инцидент с отдыхающими. Сотрудники МЧС ДНР спасли четырех человек, которых унесло в море на надувном матрасе. Отдыхающих обнаружили в ста метрах от берега. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

Уточняется, что инцидент произошел на городском пляже №1. Отдыхающие взяли надувной матрас, отплыли подальше от берега, а после не смогли самостоятельно вернуться на берег. На борту находились двое взрослых и двое детей.

К счастью, отдых не закончился трагедией. Водолазы Республиканского спасательного центра на резиновой лодке с подвесным мотором подплыли к отдыхающим, извлекли их из воды, а после доставили на берег.

Отметим, что подобный инцидент уже происходил в курортном поселке не так давно. В начале прошлой недели спасатели извлекали из воды мужчину, который далеко отплыл от берега на надувном круге. Его обнаружили в открытом море в 300 метрах от суши.

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