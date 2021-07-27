Боевики ВСУ значительно усилили интенсивность обстрелов ЛНР

Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселка городского типа Донецкий, сел Желобок и Березовское. Фото: Представительство ЛНР в СЦКК

В прошедшие сутки боевики вооруженных формирований Украины в Донбассе значительно усилили интенсивность обстрелов на линии разграничения в ЛНР. Нарушений «режима тишины» замечено шесть. Об этом сообщили в Представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселка городского типа Донецкий, сел Желобок и Березовское. Противник открывал огонь из разного вида вооружения. В том числе было сделано 40 выстрелов из оружия боевой машины пехоты БМП-2,15 выстрелов из автоматического станкового гранатомета АГС-17, 1 выстрел из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, а также применялось стрелковое оружие.

Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры не поступала. Однако на места обстрелов выехали Представители ЛНР в СЦКК для разведывания обстановки.

Напомним, что уже исполнился год со дня, когда в Донбассе начали действовать дополнительные меры усиления и контроля режима прекращения огня. Несмотря на некоторое уменьшение обстрелов с украинской стороны ВСУ все же продолжают открывать огонь по населенным пунктам Народных Республик.

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