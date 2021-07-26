Погода в Донецке: 27 июля будет малооблачно и жарко - до +31 градуса

В такую жару хочется быстрее окунуться в воду Фото: Юрий СОБОЛЕВ

27 июля в Донецке и Донецкой Народной Республике будет малооблачная и жаркая погода. Температура воздуха утром +19…+22 градуса. Днем – до 31 градуса. Вечером +24…+26 градусов. Ветер несколько раз изменит направление. С северо-восточного до юго-западного. Но при этом будет дуть скоростью от 3 до 5 м/с.

Православная церковь в этот день почитает преподобного Стефана Махрищицкого, который родился в Киеве и постригся в Печерской обители. Из-за притеснения папистов он вместе с другими печерскими иноками перебрался в Москву, где их благосклонно принял князь Иван II. В народном календаре – Стефан, Степан, Акила и Онисим, день Акилы Соломенного. В это время лето идет на спад. Считалось, если при восходе солнце ярко-красное и вскоре в облака прячется, то жди дождя. Сухая погода – к теплой осени. Если день дождливый, то еще неделю будет дождь лить. Границы кучевых облаков становятся нечеткими – к ухудшению погоды.

По прогнозам синоптиков 28 июля усилится жара. Температура ночью 18-20 градусов тепла. Днем + 33 градуса.

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