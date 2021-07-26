В Народной милиции ДНР заявили, что четверо минометчиков из 58-й бригады ВСУ сами подорвались

Схема обстрелов территории ДНР 26 июля. Фото: УНМ ДНР

В Народной милиции ДНР заявили, что сегодня ответным огнем ранили троих военнослужащих ВСУ, один из них находится в критическом состоянии. При этом в оборонном ведомстве Республики опровергли причастность к ранению еще четверых бойцов минометного расчета из 58-й мотопехотной бригады.

- Командование операцией объединенных сил (ООС) продолжило циничную практику выдавать небоевые потери, как полученные в результате боевых действий. Так, штаб ООС традиционно увеличил их более чем в два раза, указав о семи раненых, - говорится в заявлении УНМ ДНР.

Отмечается, что в реальности сегодня в районе села Галициновка при перевозке боеприпасов на позиции 58-й бригады ВСУ, в результате нарушений требований безопасности, произошла детонация 122-мм снарядов. В результате получили множественные осколочные ранения четверо военнослужащих минометной батареи.

Напомним, что сегодня утром ВСУ обстреляли из 122-миллиметровых пушек и 120-миллиметровых минометов Старомихайловку и Веселое на окраинах Донецка, а также село Красный Октябрь на юге ДНР. В Донецке в результате обстрелов была обесточена шахта имени Скочинского, в тот момент в ней находились 30 горняков.

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