«Почта Донбасса» изменила название

«Почта Донбасса» оказывает почтовые, финансовые и логистические услуги. Фото: vk.com/postdonbasspost

22 июля 2021 года «Почта Донбасса» зарегистрирована в Едином госреестре юридических лиц, как государственное унитарное предприятие (ГУП) ДНР. Это сделано в связи с приведением организационно-правовой формы предприятия в соответствие с Гражданским кодексом Республики и Законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»

Государственным унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. Имущество ГУП принадлежит на праве собственности Донецкой Народной Республике.

В ДНР «Почта Донбасса» была зарегистрирована 28 октября 2014 года с целью обеспечения общественных потребностей физических и юридических лиц в предоставлении услуг почтовой связи. Предприятие оказывает почтовые, финансовые и логистические услуги.

Центры почтовой связи открыты в Донецке, Горловке, Снежном, Енакиево, Макеевке и Старобешево. Полноценно функционируют 240 объектов почтовой связи. Генеральным директором ГУП «Почта Донбасса» является Елена Витальевна Снежко.

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