В ЛНР от возгорания в легковом автомобиле пострадал 42-летний водитель

Ущерб от пожара составил 150 тысяч рублей. Фото: МЧС ЛНР

24 июля на улице Ленина в Антраците от возгорания в легковом автомобиле пострадал 42-летний водитель. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

- Приехавшие на вызов пожарные увидели возле гаража горящий автомобиль, пламенем был охвачен моторный отсек машины. Сотрудники МЧС буквально за несколько минут ликвидировали возгорание, - говорится в сообщении.

На месте пожара находился 42-летний владелец DAEWOO «Lanos», у которого обгорели ноги. Спасатели вызвали скорую помощь, которая госпитализировала пострадавшего в травматологическое отделение горбольницы. Там ему поставили диагноз: «ожоги 1 и 2 степени нижних конечностей».

Позже автовладелец рассказал, что он припарковал машину и заглушил мотор. В гараже достал пластиковую канистру с бензином и собирался заправить бак. Однако ручка оборвалась и топливо пролилось возле машины. Буквально за секунду горючая жидкость вспыхнула. Мужчина ногами попытался потушить пламя, в результате получил ожоги.

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