Для защиты населения Народная милиция ЛНР открыла ответный огонь по украинским позициям

При обстрелах населенных пунктов ЛНР украинские военные использовали гранатометы. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Военнослужащие Народной милиции ЛНР открыли ответный огонь по позициям киевских силовиков из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения, погасив огневую активность противника откуда велся обстрел. Об этом сообщила пресс-служба управления оборонного ведомства Республики.

ВСУ за минувшие сутки семь раз нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности ЛНР. Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселков Калиново и Голубовское, сел Сокольники и Желобок. Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и крупнокалиберных пулеметов.

Также стало известно, что украинский центр сил специальных операций (ССО) «Запад» планировал использовать перехваченный Народной милицией ЛНР ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) для совершения теракта в центре Луганска.

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