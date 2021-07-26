Украина собирается «автоматом» лишать гражданства жителей Донбасса, получивших российский паспорт

В Киеве хотят, чтобы паспорт с трезубцем стал для дончан ненужной бумажкой Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

В украинском парламенте зарегистрирован проект закона о возможности лишать гражданства незалежной за получение российского паспорта. Информация об этом размещена 23 июля на сайте Верховной Рады.

Документ предполагает изменения в законе «О гражданстве Украины». Жители Донбасса в случае добровольного приобретения гражданства Российской Федерации будут автоматически утрачивать гражданство Украины.

Среди авторов документа - депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Николай Княжицкий, представительница фракции «Голос» Наталья Пипа и член неонацистской партии «Свобода» Оксана Савчук.

Законопроект и пояснительная записка переданы на рассмотрение руководству Рады, их текст еще не опубликован.

Очевидно, что в Киеве заметно активизировали давление на жителей ДНР и ЛНР накануне выборов в Госдуму России. Как известно, более 600 тысяч дончан и луганчан получили российские паспорта и могут участвовать в голосовании.

Впрочем, потуги властей Украины уже не могут повлиять на осознанный выбор жителей Донбасса в пользу России.

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