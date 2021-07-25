26 июля в Донецке будет солнечно, + 32 градуса Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 26 июля будет солнечно. Без осадков.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от 30 до 32 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в северо-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

26 июля отмечается собор Архангела Гавриила. По народному календарю этот день считается серединой лета. Если 26 июля на дворе сухо, то осень будет долгая, теплая и сухая. Наши предки в этот день наблюдали за ласточками: если они низко летают, осень будет долгая. С этого времени кое-где грачи начинают собираться в первые осенние стаи.

По прогнозам синоптиков, 27 июля в Донецке и ДНР будет небольшая облачность, температурный фон сохранится прежним.

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